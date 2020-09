Agrigento, in fuga dal centro di accoglienza migrante viene investito e muore. Tre agenti feriti (Di venerdì 4 settembre 2020) Tragedia a Siculiana, nell’Agrigentino, dove un migrante ventenne di nazionalità eritrea è stato investito e ucciso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane ospite del centro di accoglienza Villa Sikania – dove una ventina di migranti aveva protestato salendo sul tetto della struttura – nella notte è riuscito a fuggire e a raggiungere la statale 115. Qui, però, è stato investito da un’auto ed è morto. Nell’impatto sono rimasti feriti anche tre poliziotti che lo stavano inseguendo per bloccarlo. Sono stati trasferiti in ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. Due agenti hanno riportato traumi e contusioni varie, il terzo invece ha una brutta frattura ... Leggi su secoloditalia

