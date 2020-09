Windows Insider: novità per la tastiera virtuale e la digitazione vocale (Di giovedì 3 settembre 2020) Microsoft, nella build 20206 di Windows 10 ha introdotto diverse novità per la tastiera virtuale e la digitazione vocale. NOTA: queste novità sono in fase di test A/B. Ciò significa che sono disponibili per un numero limitato di utenti Insider nel canale Dev. Miglioramenti tastiera virtuale Il design aggiornato della tastiera touch comprende un look fresco e molte altre piccole modifiche, tra cui: dimensioni dei tasti aggiornate; layout per ottimmizzare il comfort e la precisione di digitazione. Sono stati implementati i seguenti perfezionamenti: Nuove animazioni e suoni per la pressione dei tasti. I tasti “secondari” sono stati ottimizzati per un inserimento più rapito. È ... Leggi su windowsinsiders

SimoneGironi : Ing.Gironi Windows 10, tante novità per la tastiera virtuale nell'ultima build Insider - - huge1961 : RT @HDblog: Windows 10, tante novità per la tastiera virtuale nell'ultima build Insider - leganerd : Windows 10 ha una nuova tastiera virtuale, con GIF e emoji ? - HDblog : Windows 10, tante novità per la tastiera virtuale nell'ultima build Insider - HTNOVO : Digitazione vocale e miglioramenti alla tastiera in arrivo in #Windows10 -