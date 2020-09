Vilipendio di cadavere (Di giovedì 3 settembre 2020) Il testo dell'art. 410 c.p. Secondo l'art. 410 c.p.: "Chiunque commette atti di Vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque, su questo atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni".La procedibilità del reato ex art. 410 c.p. Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 410 c.p., è il sentimento di pietà ed onorabilità dei defunti. Si tratta di un delitto comune dacchè può essere commesso da chiunque. Trattandosi di reato di evento il tentativo ex art. 56 c.p. può ritenersi astrattamente configurabile. La procedibilità, avuto anche riguardo al bene giuridico meritevole di tutela, ... Leggi su studiocataldi

