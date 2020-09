"Vengo da sinistra ma non chiedo il voto del Pd", dice Virginia Raggi (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - "Già ne avevo parlato con i miei consiglieri, l'estate è stato il momento per confrontarmi con un po' più di tempo con mio marito e mio figlio e quindi mi sono sentita di sciogliere la riserva. Ne abbiamo parlato anche con mio figlio, ha 10 anni, è giusto abbia voce in capitolo". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi, parlando a 'In Onda Estate' su La7, interpellata sulla sua ricandidatura. "Io a Zingaretti non ho mai chiesto appoggio né lo ho mai chiesto al Pd, lo chiedo ai miei cittadini, ai tanti comitati civici che incontro. L'alleanza c'è in sede nazionale ed è legata al funzionamento di un accordo. Una delle prime cose che mi è successa da sindaco è stata trovare da pagare fatture per 13 miliardi di debito storico, ho ... Leggi su agi

ha aggiunto. "Se il Pd è la sinistra - ha aggiunto - ho un po' di dubbi. Io culturalmente provengo da un ambiente di sinistra poi la sinistra si puo' declinare in tanti modi". "Sono sempre andata in ...

