Us Open 2020, gioco interrotto per pioggia nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) Gli incontri in scena agli Us Open 2020 nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre sono stati momentaneamente interrotti per pioggia. Sui due campi principali prosegue il gioco con il tetto chiuso che consentirà lo svolgimento di Margarita Gasparyan – Serena Williams e Christopher O’Connell – Daniil Medvedev. Si ferma invece il tennis sugli altri campi, nello specifico per il singolare i seguenti match femminili: McNally-Alexandrova, Swiatek-Vickery e Mertens-Sorribes Tormo. Leggi su sportface

