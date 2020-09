"Un composto naturale è in grado di inibire il Covid": la scoperta del Cnr (Di giovedì 3 settembre 2020) La speranza di una nuova arma contro Covid-19 viene dalla natura. Uno studio internazionale al quale ha partecipato l’Istituto di nanotecnologia del Consiglio nazionale delle ricerche, il Cnr-Nanotec di Cosenza, indica che la quercetina - un composto di origine naturale - funziona da inibitore specifico del coronavirus Sars-CoV-2. La sostanza mostra infatti un’azione destabilizzante sulla 3CLpro, una delle proteine chiave per la replicazione del patogeno. Lo studio, supportato dalla Fundación hna spagnola, è pubblicato sull″International Journal of Biological Macromolecules’.Insieme alla ricerca di un vaccino efficace, lo sviluppo di farmaci antivirali specifici per il coronavirus responsabile della Covid-19 è un altro grosso filone di studi ... Leggi su huffingtonpost

