Temptation Island clamoroso rinvio: tutta colpa di un tradimento (Di giovedì 3 settembre 2020) Cari fan di Temptation Island questo è un giorno molto triste per tutti voi! Il programma, che doveva partire il 9 Settembre, è slittato. No, stavolta non è colpa del Covid ma di una delle concorrenti. Dopo il successo dell’edizione di Luglio, brillantemente condotta da Filippo Bisciglia, il 9 Settembre sarebbe dovuta partire la versione Nip, con Alessia Marcuzzi alla conduzione. I tanti fan del programma non vedevanoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

fanpage : Uno sviluppo clamoroso e così salta la prima puntata - zazoomblog : ‘Temptation Island 8’ slitta l’inizio del reality: il clamoroso motivo! - #‘Temptation #Island #slitta #l’inizio - RobyyGiudici : Radio Deejay - Blackskorpion4 : RT @peraltro: Non si contano i dirigenti, i padri nobili, le giovani promesse e persino gli ex segretari che alla prima sconfitta congressu… - sissibf_18 : RT @trash_italiano: Slitta Temptation Island, ma questa volta la causa non è il Covid: ecco cosa è successo -