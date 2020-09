Tabellone femminile Us Open 2020: Pliskova guida il seeding, presenti Giorgi e Paolini (Di giovedì 3 settembre 2020) Gli accoppiamenti del Tabellone principale degli Us Open femminili 2020, evento in programma al 31 agosto al 13 settembre. Karolina Pliskova guida un seeding orfano di Ashleigh Barty e Simona Halep, le quali hanno preferito evitare un viaggio negli Stati Uniti, fra le nazioni più colpite dal Coronavirus. Di seguito tutti i testa a testa del primo turno, con Camila Giorgi e Jasmine Paolini fra le giocatrici presenti. TERZO TURNO PARTE ALTA Garcia vs (28) Brady (17) Kerber vs Li Sasnovich vs (23) Putinseva Gracheva vs (8) Martic (4) Osaka vs Kostyuk (24) Linette vs (14) Kontaveit Rogers vs Brengle Pegula vs (6) Kvitova SECONDO TURNO PARTE ALTA Garcia b. Ka. Pliskova 6-1 7-6(2) (28) Brady b. Bellis 6-1 6-2 (17) ... Leggi su sportface

