Sergio Ramos e l’addio di Messi: “Si è guadagnato diritto di scegliere suo futuro ma…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Non poteva mancare anche il parere di chi, in campo, è stato suo rivale per tantissimi anni. Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, ha parlato a Marca anche del sempre più probabile addio di Lionel Messi al Barcellona, ammettendo che senza La Pulce, non sarebbe più la stessa cosa.Sergio Ramos: "Con Messi Liga e Clasico più belli"caption id="attachment 1016221" align="alignnone" width="820" Sergio Ramos Messi (getty images)/caption"L'addio di Messi? Non posso dire che questo mi preoccupi. Però devo ammettere che Messi si è guadagnato il diritto di prendere decisioni sul suo futuro", ha commentato ... Leggi su itasportpress

