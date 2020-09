Scuola, sindacati in piazza il 26 settembre a Roma: “istruzione priorità per la crescita” (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Una manifestazione per riaffermare il ruolo fondamentale della Scuola e della conoscenza nella crescita del Paese e per denunciare ritardi e incertezze in questa fase di avvio del nuovo anno scolastico. Sono le ragioni della manifestazione indetta dal Comitato “Priorità alla Scuola” che si terrà sabato 26 settembre a Roma a cui parteciperanno anche i sindacati della Scuola Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams. “Mobilitazione e proposta, dallo sciopero dell’8 giugno alla partecipazione alla stesura dei protocolli di sicurezza, hanno caratterizzato l’azione sindacale unitaria di questi mesi; a ciò non è corrisposto analogo impegno e assunzione di ... Leggi su quifinanza

«Sospensione, più interrogazioni e abbassamento della condotta per chi non indossa la mascherina:se questa è la risposta della preside Coccia al rientro a scuola in sicurezza non stiamo andando nella ...

I sindacati della scuola in piazza "per riaffermare il ruolo centrale e prioritario della scuola e della conoscenza come condizione di crescita del Paese e per denunciare ritardi e incertezze"

