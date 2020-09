Sagramola: “Il Palermo deve essere ambizioso, abbiamo un piano preciso. Heurtaux e Pettinari…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Palermo si proietta alla prossima stagione di Serie C.L'amministratore delegato rosanero, Rinaldo Sagramola, nel corso della diretta sul canale Twitch di gianlucadimarzio.com, ha trattato diversi temi: dal calciomercato all'avventura nel prossimo campionato di Serie C."Il Palermo è e deve essere un Palermo ambizioso, la nostra è una società che cerca di riportare il Palermo Calcio in un palcoscenico che deve meritare. Il girone C sarà un campionato complicato con squadre ostiche e ambiziose con le quali condivideremo la speranza di poter vincere. La nostra idea è quella di creare una rosa competitiva, qualora non dovessimo riuscire nell’impresa di riportare il Palermo in ... Leggi su mediagol

