Pirlo: «Vogliamo il decimo scudetto consecutivo e la Champions League» (Di giovedì 3 settembre 2020) Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato a Juventus Tv tracciando un bilancio dopo una settimana di allenamenti Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato a Juventus Tv tracciando un bilancio dopo una settimana di allenamenti. Le sue parole. IMPRESSIONI – «Buone impressioni, abbiamo iniziato bene, con entusiasmo, con tanta voglia di fare. Peccato che dopo pochi giorni siano andati via tanti per le nazionali, il nostro lavoro sta continuando con quelli che sono rimasti qua». ENTUSIASMO – «Tutti i ragazzi sono vogliosi di far bene, di lavorare, hanno trovato una nuova metodologia di lavoro, già questo porta entusiasmo. Provare degli esercizi nuovi porta delle novità ed anche il lavoro diventa tutto più semplice». PERCORSO – «Il percorso sarà lungo, ci vorrà ... Leggi su calcionews24

