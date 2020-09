Perché a Caserta sono comparsi manifesti elettorali con i volti dei cartoni animati (Di giovedì 3 settembre 2020) Utilizzando un gergo social, si potrebbe parlare di ‘trollata’. Gli ideatori di questa campagna, però, ne parlano come di un esperimento sociale. E i risultati sembrano dare ragione a loro. Da qualche giorno, in Campania, sono comparsi alcuni strani manifesti elettorali, con slogan e nomi che riportano a famosi cartoni animati (di grande successo negli anni 90). Ma il caso dei manifesti elettorali Caserta ha una spiegazione logica. LEGGI ANCHE > Il Tar del Lazio ha dato ragione al Comune di Roma per aver rimosso i manifesti ProVita Si tratta di una campagna, o esperimento sociale, avviata da un’agenzia di comunicazione e marketing che ha sede a Caserta: la Ratio. ... Leggi su giornalettismo

