“Pazzesco!”. Vanessa Incontrada e Carlo Conti, risveglio col botto: la conferma è di poco fa (Di giovedì 3 settembre 2020) Un trionfo per alcuni e un flop per altri, gli ascolti Tv del 2 settembre 2020 hanno visto una miscellanea di programmi top e di show flop. Una vera e propria fiesta i Seat Music Awards su Rai Uno che dalle 20.46 alle 21.19 ha fatto incetta di spettatori, ben 4.160.000, conquistando il 18.5% di share. Poi, la prima serata del programma ha raggiunto 4.094.000 spettatori (22.2%). Gli “antagonisti” di Canale 5, con Il Generale Dalla Chiesa, hanno catturato l’attenzione di 1.582.000 spettatori (9.7%). Invece Rai2, con The Good Doctor 3 in prima visione assoluta ha incollato alle sedie 1.477.000 spettatori (7%). Di nuovo Mediaset, che con Italia 1, Acts of Violence, ha appassionato 1.148.000 spettatori (5.7%). Ancora Rai: Rai3 Capri Revolution ha raggruppato davanti alla tv 797.000 spettatori (3.9%). Ultimo posto Rete4 con Qualcosa di cui… Sparlare che ha ... Leggi su caffeinamagazine

sobbmar : Dopo il threesome con Dan e Lizzie McGuire, Vanessa ha sistemato le extension pazzesco -