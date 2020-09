Pattinson positivo: la maledizione di «Batman» (Di giovedì 3 settembre 2020) La maledizione di «Batman», le cui riprese erano state sospese per il lockdown: la Warner ha confermato che Robert Pattinson, che interpreta la parte dell’uomo pipistrello, è risultato positivo al virus dopo appena tre giorni dalla ripresa della produzione. A darne notizia è Variety che conferma anche che il set negli studi di Leavesden (Hertfordshire), in Inghilterra, è stato chiuso, mentre Pattinson è in isolamento.La lavorazione del nuovo «Batman» era cominciata a gennaio a Londra e si era poi spostata … Continua L'articolo Pattinson positivo: la maledizione di «Batman» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

