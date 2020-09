Ora è ufficiale: Atalanta, Castagne è un nuovo calciatore del Leicester (Di giovedì 3 settembre 2020) Come aveva anticipato Sportitalia, adesso è ufficiale il passaggio di Timothy Castagne dall’Atalanta al Leicester. L’attaccante belga, 24enne, ha firmato con il club di Premier League un contratto di cinque anni. #WelcomeTimothy pic.twitter.com/Loi1xadjIQ — Leicester City (@LCFC) September 3, 2020 Foto: L'articolo Ora è ufficiale: Atalanta, Castagne è un nuovo calciatore del Leicester proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

SkySport : Ibra è del Milan: ora è ufficiale E sui social conferma il numero di maglia ?? - DiMarzio : #ThiagoSilva al #Chelsea: ora è ufficiale - AlfredoPedulla : #ThiagoSilva-#Chelsea: ufficiale. Ora #Havertz da chiudere

Dopo i continui rinvii per le condizioni meteo è andata a buon fine la missione VV16 di Vega, il lanciatore messo a punto dall'italiana Avio. Primo volo dopo il precedente in cui si era verificata un' ...Kalidou Koulibaly è sempre più vicino all'addio al Napoli. Per sostituirlo, il nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli è Sokratis, il quale avrebbe dato il via libera all'approdo in maglia azzur ...