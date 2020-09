Nuove accuse di molestie sessuali per Chris D’Elia, gli inquietanti racconti di tre donne assalite dall’attore (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo il caso scoppiato a giugno via Twitter, arrivano Nuove accuse di molestie sessuali a carico di Chris D’Elia, comico e stand-up comedian, apparso nella seconda stagione della serie You. Stavolta si tratta di tre testimonianze dettagliate raccolte da un reportage della CNN, che ha parlato con tre donne raccogliendo le loro denunce: in tutti gli episodi, l’attore si sarebbe comportato in modo molesto nei loro confronti. L’avvocato V si è affrettato a dichiarare che “D’Elia nega queste accuse e afferma con enfasi di non aver mai avuto alcun comportamento sessuale con nessuna donna senza il suo consenso“, ma il caso sembra destinato a non sgonfiarsi presto. Nel reportage della CNN l’accusa più grave è ... Leggi su optimagazine

