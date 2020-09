‘Ndrangheta in Lombardia: nuovo colpo alla locale di Legnano e Lonate Pozzolo (Di giovedì 3 settembre 2020) ‘Ndrangheta in Lombardia, la guerra non è finita. Questa mattina l’ennesima operazione della Dda di Milano, portata a termine dai carabinieri del comando Provinciale e del Nucleo Anticrimine di Milano, ha assestato un altro colpo alla “locale” di Legnano e Lonate Pozzolo. Si tratta della struttura periferica della ‘ndrangheta già emersa più volte negli ultimi dieci anni – con l’indagine “Bad Boys” del 2008 e poi con la recente “Krimisa” del 2019 – legata alla potente cosca Farao-Marincola di Cirò Marina. >> ‘Ndrangheta in Lombardia: 34 arresti “locale” di Legnano e ... Leggi su urbanpost

