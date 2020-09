Mancini: “Dobbiamo ripartire come 10 mesi fa. I giovani stanno crescendo” (Di giovedì 3 settembre 2020) Roberto Mancini, CT dell’Italia, alla vigilia della gara contro la Bosnia Erzegovina, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “La speranza è quella di ripartire come abbiamo finito dieci mesi fa, che la gente continui a seguirci. La nostra Nazionale ha fatto bene ma ha ancora margini di miglioramento sotto ogni punto di vista, tecnico e tattico, e ogni giorno lavoriamo per crescere. Jorginho sta abbastanza bene, si è allenato due volte con noi, ma vediamo domani. Belotti e Immobile? Ci aspetta un anno più faticoso di quello passato, i giocatori avranno tante partite in poco tempo e l’importante è avere elementi intercambiabili dello stesso livello. Loro sono due certezze per noi, ma le porte della Nazionale sono aperte per tutti, anche per chi adesso ... Leggi su alfredopedulla

mancini_91 : Ma spiegatemi una cosa. Comem mai i lavoratori dello spettacolo dobbiamo aiutarli con un sms e non una riforma adeg… - robbyssimo : @Fil_Biafora @charlielittledo @fettonejr @DiMarzio Solo a Roma interessano ste cose. Allora andiamo a vedere quanto… - MarcoOcchiuzzo : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ??? #Mancini: 'Dobbiamo ricominciare bene, il nostro primo pensiero è la Bosnia e non sarà un impegno semplice,… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ???? #Napoli, #Adl tuona: “Dobbiamo lavorare per la nazionale di Mancini o per i club?” 'Bisogna stabilire il rispetto dei… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ???? #Napoli, #Adl tuona: “Dobbiamo lavorare per la nazionale di Mancini o per i club?” 'Bisogna stabilire il rispetto dei… -