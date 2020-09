L’Università Telematica Pegaso a #Venezia77 con un ciclo di tre talk. Si parte oggi con l’innovazione ed Enrico Mentana – la diretta (Di giovedì 3 settembre 2020) Per il terzo anno consecutivo l’Università Telematica Pegaso è presente alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, attraverso un ciclo di tre talk trasmessi in live streaming sui canali Facebook e Youtube di Pegaso. “La distanza che ci unisce” è il concept scelto per #Venezia77. “Fare innovazione ovvero cogliere nuove opportunità” è il nome scelto per il primo incontro che vede la partecipazione, in collegamento, di Enrico Mentana, giornalista e direttore del Tg La7; Danilo Iervolino, presidente dell’Università Telematica Pegaso; Francesco Fimmanò, direttore scientifico Università ... Leggi su open.online

