L’ex arbitro Gavillucci: “Chi è bravo dovrebbe restare, Ibrahimovic gioca ancora” (Di giovedì 3 settembre 2020) L’ex arbitro Claudio Gavillucci, è intervenuto ai microfoni di radio Marte per parlare del libro L’uomo nero “Era l’ultimo atto d’amore che volevo concedere alla mia associazione, anche se non mi rivedo negli ideali che ci sono in questo momento e nelle persone che la rappresentano. Ma l’associazione è dei 30mila associati e non del Presidente pro tempore, che lo è ormai da troppo tempo. CAN di A e CAN di B di nuovo accorpate? “Dopo 10 anni e la scellerata divisione che era stata voluta da questa dirigenza, con il conseguente risultato tecnico disastroso che probabilmente vedrà l’Italia non rappresentata da qualche arbitro, si è ritornato indietro senza alcun tipo di programmazione. Con questa riunificazione un arbitro arriverà a ... Leggi su ilnapolista

