Lampedusa, Alarm Phone: in pericolo un barcone con 90 migranti a bordo (Di giovedì 3 settembre 2020) Un barcone con circa 90 migranti a bordo ha chiesto aiuto ad Alarm Phone. Sull'imbarcazione ci sono anche donne e bambini, ha detto il servizio telefonico, precisando che i profughi stanno navigando '... Leggi su tgcom24.mediaset

Un barcone con circa 90 migranti a bordo ha chiesto aiuto ad Alarm Phone. Sull'imbarcazione ci sono anche donne e bambini, ha detto il servizio telefonico, precisando che i profughi stanno navigando " ...

