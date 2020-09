Kuwait: per la prima volta nominate otto giudici donne (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - Kuwait CITY, 03 SET - In Kuwait hanno prestato giuramento per la prima volta otto giudici donne, dopo una lunga battaglia legale per consentire di ricoprire questo ruolo anche a esponenti del ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - KUWAIT CITY, 03 SET - In Kuwait hanno prestato giuramento per la prima volta otto giudici donne, dopo una lunga battaglia legale per consentire di ricoprire questo ruolo anche a esponenti del ...

Effetto Covid-19 sul Kuwait, potenza petrolifera mondiale, rischia di restare senza liquidità per pagare i dipendenti pubblici

In due mesi il paese potrebbe non avere più fondi disponibili per pagare gli stipendi statali, che rappresentano l'80% di tutti i lavoratori Il Kuwait corre il rischio di rimanere senza fondi liquidi ...

