Il retroscena: Ounas piace al Sassuolo, ma non può entrare nell’eventuale affare Boga (Di giovedì 3 settembre 2020) Adam Ounas piace molto a De Zerbi e il Napoli avrebbe intenzione di proporlo al Sassuolo aggiungendo 30 milioni cash pur di arrivare a Boga. Ma Ounas difficilmente sarebbe la pedina giusta, sempre nel caso in cui il Sassuolo decidesse di ascoltare offerte per l’esterno offensivo. Ounas gioca a destra, dove Berardi è il titolare intoccabile del Sassuolo, quindi la collocazione tattica farebbe la differenza e chiuderebbe le porte. Pur essendo Adam un profilo molto apprezzato da De Zerbi. Foto: Twitter Napoli L'articolo Il retroscena: Ounas piace al Sassuolo, ma non può entrare nell’eventuale affare Boga ... Leggi su alfredopedulla

Jeremie Boga sarebbe vicino al Bayer Leverkusen. Secondo quanto riferito dalla redazione di 'Tuttosport', sebbene il Napoli stia seguendo con forza il giocatore ormai da diversi mesi, la società tedesca

Il punto sul mercato in uscita della società di Aurelio De Laurentiis in arrivo dalla redazione di Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club partenopeo: "Adam Ounas è difficile pensare che resti.

