E' ufficiale,Leicester prende Castagne per 25 milioni (Di giovedì 3 settembre 2020) ANSA, - LONDRA, 03 SET - Il Leicester ha acquistato dall'Atalanta per 25 milioni di euro il nazionale belga Timothy Castagne. Il 24enne difensore si trova attualmente in ritiro con il Belgio, in vista ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : Ufficiale il passaggio di #Castagne al #Leicester - enrick81 : @famigliasimpson @CIAfra73 @misterf_tweets @tw_fyvry @OltreTv @napoliforever89 @Tvottiano @Federic01996 @SfideTv… - ItaSportPress : Ufficiale - Castagne è un nuovo giocatore del Leicester City - - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Castagne è un nuovo giocatore del Leicester - CorSport : #Atalanta, ufficiale: #Castagne ceduto al #Leicester ?? -