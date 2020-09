Detective a confronto, al via a Rimini congresso nazionale Federpol (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma, 3 set. (Labitalia) - Oltre 600 presenze previste. I più noti Detective a livello nazionale, imprenditori ed esponenti del mondo delle istituzioni, a confronto. Con questi numeri prende il via oggi, presso il Grand Hotel di Rimini, il 63esimo congresso nazionale di Federpol, l'associazione dei Detective e delle agenzie di investigazione. L'evento, che si chiuderà sabato 5 settembre, è stato organizzato dal presidente di Federpol, Luciano Tommaso Ponzi, dal consiglio direttivo dell'associazione e dal Gruppo Batani Select Hotels. “Per noi si tratta di un evento molto importante - dice il presidente Ponzi - perché è innegabile l'impatto che ha avuto sul nostro settore la crisi innescata dal ... Leggi su iltempo

