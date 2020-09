Covid 19, ecatombe al Boca Juniors: il calcio argentino torna a tremare (Di giovedì 3 settembre 2020) Una serie di casi di Covid 19 davvero preoccupante all’interno del Boca Juniors: il comunicato del club mette in discussione tutto il sistema calcio argentino Un comunicato che, inevitabilmente, fa tremare tutto il calcio argentino. Il Boca Juniors ha diramato una nota stampa in cui annuncia che ben 18 dei suoi calciatori sono attualmente positivi al Covid 19. Un’ecatombe nel vero senso della parola, una piaga che naturalmente coinvolge l’intera squadra e desta enorme preoccupazione nell’intero sistema del fùtbol nel Paese sudamericano. Avere 18 contagiati in una sola squadra rende l’idea che il coronavirus è ancora parecchio contagioso e che ... Leggi su bloglive

