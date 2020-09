Bper: ok Bce ad acquisizione 532 filiali Intesa Sp (Di giovedì 3 settembre 2020) Milano, 3 set. (Adnkronos) - Bper Banca ha ricevuto ieri l'autorizzazione della Bce all'acquisizione delle filiali di Intesa SanPaolo, operazione collegata all'offerta, poi andata a buon fine, su Ubi banca. Il ramo d'azienda è costituito, ricorda la banca, da 532 filiali e dai connessi rapporti giuridici. L'accordo era stato comunicato al mercato il 17 febbraio 2020 e poi integrato, sopraggiunte le osservazioni dell'Antitrust. Leggi su liberoquotidiano

PadovanFlavio : #BPER, ok della #BCE all'acquisizione da @intesasanpaolo del ramo d’azienda costituito da 532 filiali legato all'ac… - tvbusiness24 : Mps, dalla Bce arriva l’ok definitivo alla cessione di Npl ad Amco. L’istituto dà il via libera a Bper per acquisir… - Osserv_Impresa : Bper, via libera Bce all’acquisizione di 532 filiali Intesa Sanpaolo: L’autorizzazione è arrivata il 2 settembre - albertoredigolo : #BPER Banca ha ricevuto l’autorizzazione della #BCE all’acquisizione del ramo d’azienda dal Gruppo #intesasanpaolo - finance_commu : Bper Banca, Bce autorizza l'acquisizione di 532 filiali da Intesa Sanpaolo - -

Ultime Notizie dalla rete : Bper Bce Bper, via libera Bce all’acquisizione di 532 filiali Intesa Sanpaolo Il Sole 24 ORE BPER, l'Ad Vandelli non esclude altre opzioni dopo acquisto filiali UBI

(Teleborsa) - Il numero uno di BPER, Alessandro Vandelli, nel corso di una conferenza stampa a Modena, non esclude nuove operazioni, nonostante sia attualmente concentrata sull'acquisizione degli spor ...

Ftse Mib sopra 20.000 punti, bene Bper e Mps

I mercati europei salgono in avvio di seduta sfruttando la chiusura positiva di ieri a Wall Street, gli stimoli fiscali e monetari a livello globale e il calo dell'euro. Il dollaro, infatti, resta for ...

(Teleborsa) - Il numero uno di BPER, Alessandro Vandelli, nel corso di una conferenza stampa a Modena, non esclude nuove operazioni, nonostante sia attualmente concentrata sull'acquisizione degli spor ...I mercati europei salgono in avvio di seduta sfruttando la chiusura positiva di ieri a Wall Street, gli stimoli fiscali e monetari a livello globale e il calo dell'euro. Il dollaro, infatti, resta for ...