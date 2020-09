Bonus Vacanze, Codacons: dirottare fondi non utilizzati a scuole (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Il “Bonus Vacanze” si conferma un fallimento totale, al punto che solo una minima parte delle risorse stanziate dal Governo è stata utilizzata questa estate dagli italiani per le proprie villeggiature nei luoghi di vacanza. Lo afferma il Codacons, che sottolinea come solo poco più dell’8% dei fondi messi a disposizione dall’esecutivo sia stato effettivamente speso dai cittadini. Sui 2,4 miliardi di euro stanziati dal Governo ne sono stati spesi ad oggi poco più di 200 milioni di euro – spiega il Codacons – 1,4 milioni di famiglie hanno presentato domanda per il Bonus, ma poi di fatto solo 1 su 3 (circa 470mila) lo ha realmente utilizzato. A decretare il flop del Bonus Vacanze ... Leggi su quifinanza

