Bilancio Juventus 2020 nei conti Exor – La Juventus si avvia a chiudere in rosso anche la stagione 2019-2020, dopo la perdita di 39,9 milioni registrata al 30 giugno 2019 e il rosso di 19,2 milioni del 2018. Secondo quanto emerge dai conti di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann cui fa capo il 63,77% della … L'articolo Bilancio Juventus: nei conti Exor è in rosso di 69 milioni

Andrea Pirlo ha fatto il bilancio dei primi 10 giorni di lavoro alla Juventus in un'intervista rilasciata oggi a JTV. "Ho delle buone impressioni – esordisce il nuovo tecnico bianconero – abbiamo iniz ...

