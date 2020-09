Volley, Supercoppa femminile 2020: programma, date, orari e tv delle semifinali (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Supercoppa femminile 2020 di Volley sta per giungere alla fase più calda, quella che assegna il trofeo: ecco programma, date e orari delle semifinali. Sono infatti terminate le prime due partite dei quarti di finale e nella serata di mercoledì 2 settembre il match Scandicci-Monza determinerà la terza squadra che approderà alla Final Four di Vicenza. Sarà proprio una tra Scandicci e Monza ad affrontare l’Imoco Volley Conegliano, qualificato direttamente alla fase finale in virtù del primo posto nella Serie A1 2019/2020. Sono invece già definite le due squadre che si affronteranno nell’altra semifinale: si tratta di Busto Arsizio e Novara. ... Leggi su sportface

LegaVolleyFem : ???????? #Supercoppa: @UYBAvolley- @IGOR_Volley è la prima semifinale! Le lombarde superano @76Chieri 3-1, #Novara batt… - instatitta : RT @LegaVolleyFem: ?????? Il riassunto di @IGOR_Volley #Novara - @Azzurra_Volley #Firenze è già online sul nostro canale #Youtube ??https://t.… - LegaVolleyFem : ?????? Il riassunto di @IGOR_Volley #Novara - @Azzurra_Volley #Firenze è già online sul nostro canale #Youtube ??… - sportface2016 : #volley #Supercoppa femminile 2020: ecco programma, date, orari e come vedere in tv e streaming le semifinali - Easy_Branches : RT @EasySoccerNews: Vbc èpiù Casalmaggiore - Il Bisonte Volley | 1^ turno Supercoppa 2020 -