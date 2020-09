Vasco Rossi: “Io la mascherina la metto anche sulle mani. Farabutti e complottisti che diffondete notizie false su di me, vi querelo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Non è passata inosservata la provocazione di Vasco Rossi contro chi sostiene che il Covid-19 non esista più o che le misure di sicurezza per prevenire il contagio non servano a nulla. “Ma fottetevi da soli, fottetevi a voi, negazionisti, terrapiattisti del cazzo”, ha detto l’artista nei giorni scorsi durante un allenamento in bicicletta. I social del cantautore sono stati presi di mira e c’è anche chi lo ha minacciato. Una conseguenza del tutto inaspettata, ma inevitabile, considerando il clima sociale e politico di tensione in questi giorni. Ma Vasco non ci sta e con la consueta schiettezza ha affidato parole ironiche e dure in un post su Instagram: “Io la mascherina la metto anche sulle ... Leggi su ilfattoquotidiano

