Valentina Vignali, parti intime fotografate da uno skipper: arriva la denuncia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Valentina Vignali durante le sue vacanze a Lipari viene fotografata da uno skipper nelle parti intime: la cestista decide di denunciare Spiace episodio capitato a Valentina Vignali durante le sue vacanze in barca con le amiche a Lipari. La bellissima cestista infatti durante alcuni momenti privati sarebbe stata fotografata da uno skipper che guidava la loro barca, che avrebbe inquadrato anche parti intime. Inoltre, queste foto sarebbero state girate dall’autore su alcuni gruppi Whatsapp. La Vignali insieme alle amiche si sarebbero accorte di tutto e dopo aver preso il telefono dell’uomo avrebbero scoperto le foto di sederi e parti intime ... Leggi su bloglive

Una brutta avventura per Valentina Vignali, giocatrice di basket ed ex inquilina del Grande Fratello: lo skipper della barca che aveva noleggiato per le sue vacanze in Sicilia, a Lipari, le avrebbe in ...Valentina Vignali denuncia quanto accaduto durane una vacanza in Sicilia con le amiche: “Uno skipper ci ha fotografato di nascosto le parti intime”. Denuncia shock di Valentina Vignali, in vacanza in ...