Us Open 2020, Edmund-Djokovic: Murray ed Evans in tribuna, tifano per il britannico (Di mercoledì 2 settembre 2020) Kyle Edmund sta dando filo da torcere a Novak Djokovic, numero uno al mondo e principale favorito per la conquista degli Us Open 2020. Il britannico ha conquistato il primo set al tie-break, con il risultato di 7-6(5), sostenuto peraltro da due tifosi d’eccezione, ovvero Andy Murray e Daniel Evans, entrambi in tribuna e compiaciuti per la prestazione dell’amico e conterraneo classe ’95. Di seguito un video con protagonista il pluricampione Slam Murray. Check out who's come to support @kyle8Edmund #BackTheBrits 🇬🇧 #USOpen 📽️ @usOpen pic.twitter.com/DZTdsccZ80 — LTA (@the LTA) September 2, 2020 Leggi su sportface

