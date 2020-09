Sant’Agata, Suppa: “Recupero ambientale e valorizzazione parco fluviale fiume Isclero” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSant’Agata de’ Goti (Bn) – “Messa in sicurezza e recupero funzionale dei contesti rurali, finalizzati alla piena fruibilità di aree e spazi oggi parzialmente utilizzabili e talvolta trascurati, recuperando anche esperienze ricognitive e conoscitive del territorio come Agenda 21 e la Carta del Paesaggio”. Così in una nota Giuseppe Suppa, candidato della lista ‘Dei Goti’. “Punteremo al recupero e alla valorizzazione del parco fluviale lungo il fiume Isclero e i suoi affluenti attraverso la creazione di spazi di attrattività con progetti integrati specifici, in termini anche di “area vasta”, non solo per la messa in sicurezza e la tutela del fiume e delle sue sponde ma anche per ... Leggi su anteprima24

