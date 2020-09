Salerno, neonato trovato morto in una siepe da coppia di anziani (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ritrovamento shock a Roccapiemonte, in provincia di Salerno, dove è stato rinvenuto il corpino di un neonato senza vita. Indagano i Carabinieri del luogo coadiuvati dai colleghi di Mercato San Severino. neonato trovato morto in una siepe Una coppia di anziani avrebbe notato il corpo del neonato in strada poco dopo le 19, vicino una siepe di via Roma a Roccapiemonte, meno di 20 km da Salerno. Dopo il ritrovamento, gli anziani hanno dato l’allarme e sono subito intervenuti il 118 e i Carabinieri. I militari hanno iniziato le indagini per capire le cause di morte del neonato. Sul posto anche il medico legale per i primi rilievi, di cui si attende ... Leggi su thesocialpost

