Russo (I Moderati): "Al via aggiornamento toponomastica nelle contrade" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – "Sono state avviate le attività per l'aggiornamento della toponomastica nelle contrade. Riordino della toponomastica e della numerazione civica che è partito da contrada Montecalvo". Lo dichiara Angela Russo, consigliere comunale del gruppo I Moderati che prosegue "si tratta di un intervento molto atteso dai residenti delle contrade per la cui realizzazione questa Amministrazione ha profuso sforzi che finalmente vedono la luce. Il riordino della toponomastica e dei numeri civici si traduce infatti in una notevole semplificazione nella quotidianità dei cittadini: dalla corrispondenza, all'attivazione di servizi elettrici e telefonici fino alla reperibilità in caso ...

Da Putin aiuti economici a Minsk, in cambio di fedeltà totale

Vladimir Putin ha oltrepassato il Rubicone e ha deciso di scommettere sulla tenuta (perlomeno a medio termine) di Alexander Lukashenko. Dopo aver affermato giovedì scorso di avere messo a disposizione ...

