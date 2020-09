Risparmio gestito cancella impatto Covid: boom raccolta nel 2° trimestre (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – L’industria del Risparmio gestito cancella gli effetti negativi legati alla pandemia di Covid-19, registrando nel 2° trimestre una raccolta netta di 11,3 miliardi di euro. E’ quanto rileva la Mappa trimestrale di Assogestioni. Il dato porta il saldo netto da inizio anno a -735 milioni a fine giugno, in netto miglioramento rispetto ai deflussi pari a -12 miliardi rilevati a fine marzo. Il risultato è dovuto perlopiù alla raccolta delle Sgr sulle gestioni collettive (+16,2 miliardi). Il patrimonio gestito sale a 2.266 miliardi, in particolare per effetto dell’attività di gestione. La quota degli asset investita in Fondi aperti e chiusi è del 48,5% (1.098 miliardi), mentre il rimanente ... Leggi su quifinanza

ansa_economia : Risparmio: cresce nel secondo trimestre, 11,3 mld raccolta. Dati Assogestioni, patrimonio gestito sale a 2.266 mili… - MilanoFinanza : Risparmio gestito, la raccolta del secondo trimestre compensa il rosso della pandemia - giornali_it : Risparmio gestito cancella impatto Covid: boom raccolta nel 2° trimestre #2settembre #QuotidianiNazionali… - fisco24_info : Risparmio: cresce nel secondo trimestre, 11,3 mld raccolta: Dati Assogestioni, patrimonio gestito sale a 2.266 mili… - bizcommunityit : -