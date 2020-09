Ragazza di 20 anni si uccide gettandosi dal parcheggio multipiano. E' il terzo caso in un anno (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una Ragazza di 20 anni, alle 16,30, si è lanciata dal multipiano di viale Mazzini a Frosinone . Si è gettata dalla tromba delle scale per un volo di circa 20 metri. Inutili i soccorsi. E' il terzo ... Leggi su leggo

repubblica : San Benedetto, aveva 17 anni la ragazza trovata morta in mare. Scomparso l'amico, la procura cerca testimoni [aggio… - Tg3web : Si indaga sull'ospedale dell'isola di Lipari, alle Eolie, dove una ragazza di 22 anni è morta - sembra per embolia… - Sara2211___ : @Noninfluente la ragazza in questione ha 12 anni? - CHR1SPINE : @imlouisfav magari si fa la differenza però mi sembra eccessivo definirla pedofilia, però magari sono io influenzat… - fuk1furiosa : RT @greenjungle777: @fuk1furiosa Perchè repubblica non pubblica il nome dell'avvocato che ha difeso la ragazza con l'arresto a 4 anni di pe… -