Premio Isfoa a prof. Alvisi: ha introdotto ‘audit reputazionali’ nell’Istituto Anticorruzione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mauro Alvisi, fondatore e presidente Ventura Research Institute di Lugano e di ‘Simemis’ Swiss Institute of Medical Engineering and Medical Integrated Sciences, sarà tra i 25 privilegiati destinatari del prestigioso Premio Internazionale Isfoa alla Carriera XVI Edizione Anno 2020 che si svolgerà a Milano. Mauro Alvisi è una proteiforme figura di studioso, ricercatore e docente internazionale delle scienze sociali, economiche e del territorio. Studioso ed esperto di valorizzazione e marketing territoriale per enti e istituzioni della PAC e PAL ha collaborato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2004-2005. Autore di diverse pubblicazioni e direttore editoriale di ... Leggi su ladenuncia

zazoomblog : Isfoa: lauree incarichi Premio alla Carriera e cena di beneficenza - #Isfoa: #lauree #incarichi #Premio - zazoomblog : Bresciani da ‘capitano del gol’ a ‘capitano d’azienda’: Premio Isfoa alla Carriera - #Bresciani #‘capitano #‘capit… - zazoomblog : Giovanni Bozzetti premio Isfoa al professore e capitano d’azienda - #Giovanni #Bozzetti #premio #Isfoa -

Ultime Notizie dalla rete : Premio Isfoa Avvocato Branchicella | Premio Isfoa al 'maestro' dei rapporti internazionali Zazoom Blog