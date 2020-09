Piera Aiello lascia il M5s: “Non mi rappresenta più” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Piera Aiello ha abbandonato il Movimento Cinque Stelle. La deputata annuncia di voler continuare la sua attività di parlamentare. Molto delusa dal suo partito su temi come la Giustizia. In aperta polemica con il ministro Alfonso Bonafede. A pesare sul suo giudizio è anche la questione dei domiciliari agli ex 41bis della scorsa primavera, che ha infuocato il dibattito politico. Piera Aiello va via dal M5s La deputata siciliana ha dato l’annuncio su Facebook. “Mi dimetto dal Movimento 5 Stelle, che non mi rappresenta più, continuando la mia attività di parlamentare”. Piera Aiello fa parte della commissione Antimafia e Giustizia. Sono proprio questi i temi su cui si sta dando da fare di più e sui quali sono emerse le ... Leggi su newspad

