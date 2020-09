Philippe Daverio è morto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Philippe Daverio è morto questa notte all’istituto dei Tumori di Milano. Lo storico dell’arte Docente e saggista, ex assessore alla Cultura del Comune di Milano, aveva 71 anni L’ANSA riporta le parole della la regista e direttrice del Franco Parenti Andree Ruth Shammah, che ha dato la notizia all’agenzia. “Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte”. Il deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano su Facebook scrive: “Andree Ruth Shammah ci da purtroppo notizia della scomparsa di Philippe Daverio uomo di grande cultura, simpatia e umanità. Una grande perdita per Milano e per tutti. Sono molto addolorato per la sua scomparsa. Sia lieve a lui la terra.” Leggi anche: Filippo ... Leggi su nextquotidiano

