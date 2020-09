Occupazione in crescita? È l’effetto del divieto di licenziamento e della cassa integrazione – Il commento (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° settembre)I numeri pubblicati dall’Istat attestano un fenomeno che, in apparenza, dovrebbe indurre a un cauto ottimismo: dopo 4 mesi di calo occupazionale, per la prima volta, a luglio scorso, c’è stata una crescita degli occupati. È una crescita contenuta (85mila occupati in più rispetto al trimestre precedente, quando il calo era stato di 286mila unità) ma comunque la comparsa di un valore positivo è stata salutata da più parti come il segnale di un’inversione di tendenza. Festeggiamenti sono eccessivi e inappropriati per diversi motivi. Dopo quattro mesi di flessioni consecutive, a luglio l’Occupazione torna a crescere su base mensile (+85mila). L’aumento coinvolge le donne, i dipendenti e tutte le classi di età, ad ... Leggi su open.online

