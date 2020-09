Nvidia GeForce RTX 3080 e RTX 3070 svelate ufficialmente e il mercato delle GPU viene invaso da RTX 2080 Ti usate (Di mercoledì 2 settembre 2020) La serie GeForce RTX 30 di Nvidia è stata appena annunciata con le nuove RTX 3080 e RTX 3070 che hanno rubato la scena con le loro impressionanti capacità prestazionali a prezzi sbalorditivi di $ 699 e $ 499 USA, rispettivamente. Nello stesso momento in cui sono state annunciate le schede, il mercato delle GPU usate è stato invaso da diverse schede grafiche RTX 2080 Ti con utenti che vendevano le loro GPU a prezzi inferiori a $ 500.Nvidia ha sganciato diverse bombe solo poche ore fa con la presentazione delle sue schede della serie GeForce RTX 30. Sicuramente la GeForce RTX 3090 potrebbe diventare l'ammiraglia ed è una scheda impressionante ... Leggi su eurogamer

Durante l'evento del 1 settembre 2020 di NVIDIA, l'azienda di Santa Clara ha ufficializzato, come ampiamente preannunciato dai rumor, le sue nuove GPU Ampere. Più precisamente, si tratta di GeForce RT ...Nvidia ha annunciato che tutti coloro che acquisteranno una GPU della linea RTX 30 avranno in regalo Watch Dogs: Legion e un anno di GeForce Now Founders. NOTIZIA di Luca Forte — 02/09/2020 Per render ...