Madden NFL 21 massacrato dai giocatori su Metacritic (Di mercoledì 2 settembre 2020) Madden NFL 21, l'ultimo capitolo del franchise sportivo basato sulla NFL di EA, è stato lanciato il 28 agosto con recensioni critiche contrastanti, ma i fan sono uniti nella loro rabbia verso il gioco. Una serie di recensioni negative su Metacritic ha spinto Madden 21 a un punteggio utente di 0,5 / 10, il peggiore di qualsiasi videogioco sul sito.I fan della NFL sono stati a lungo critici nei confronti della serie Madden di EA, che detiene la licenza esclusiva per produrre giochi di simulazione NFL. Secondo un report di Sporting News, i fan hanno usato l'hashtag #NFLDropEA per far lasciare la licenza a un nuovo sviluppatore. Alcuni hanno accusato EA di essere pigra per la mancanza di concorrenza, il che significa che ci sono poche motivazioni per continuare a migliorare un gioco già solido.Come per i ... Leggi su eurogamer

