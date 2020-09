Lorena Loiacono Sarà l'anno più difficile per la scuola dal Dopoguerra (Di mercoledì 2 settembre 2020) Lorena Loiacono «Sarà l'anno più difficile per la scuola dal Dopoguerra ad oggi. Abbiamo a che fare con una pandemia»: non ha dubbi Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Lorena Loiacono IL FOCUS ROMA Nella scuola italiana mancano all'appello i docenti da assumere. Il Gazzettino Lorena Loiacono «Sarà l'anno più difficile per la scuola dal Dopoguerra

«Sarà l'anno più difficile per la scuola dal Dopoguerra ad oggi. Abbiamo a che fare con una pandemia»: non ha dubbi Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi. La riapertu ...

Lorena Loiacono Dopo 6 mesi di chiusura, la scuola ieri ha fatto le prove generali

Dopo 6 mesi di chiusura, la scuola ieri ha fatto le prove generali per la prima campanella prevista per il 14 settembre. Ma sulla data l'Italia si spacca a metà perché le regioni del Sud, come Puglia ...

«Sarà l'anno più difficile per la scuola dal Dopoguerra ad oggi. Abbiamo a che fare con una pandemia»: non ha dubbi Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi. La riapertu ...Dopo 6 mesi di chiusura, la scuola ieri ha fatto le prove generali per la prima campanella prevista per il 14 settembre. Ma sulla data l'Italia si spacca a metà perché le regioni del Sud, come Puglia ...