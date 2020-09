Lampedusa, meno tasse e più migranti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Chiara Giannini Sbarcati altri 353. Scadenze fiscali sospese e mutui agevolati per sedare l'isola in rivolta Le proteste dei Lampedusani e il braccio di ferro ingaggiato dal presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci con il governo alla fine hanno dato i loro frutti: fonti del Viminale annunciano infatti uno stop alle scadenze fiscali fino a fine 2021 e mutui agevolati per il settore e alberghiero e per la pesca (simili a quelli concessi nelle aree terremotate) a favore di Lampedusa. Alle porte con l'incontro odierno tra il premier Conte, il sindaco dell'isola e il governatore della Sicilia, qualche piccolo risultato è stato ottenuto. L'esecutivo prevede inoltre due navi quarantena in più per i migranti, da 600 posti ognuna, che arriveranno a Lampedusa entro domani. Il bando è stato ... Leggi su ilgiornale

Palermo, 1 set. (Adnkronos) – "Negli ultimi mesi a Lampedusa non è mai arrivata una nave ong, tutte le imbarcazioni sono arrivate autonomamente". Lo ha detto a Radio anch'io su Radio1 il sindaco di La ...

«Noi non possiamo avere un porto tappezzato di barchini che sono arrivati in questi giorni, abbiamo perso pure il conto, si dice che siano più di trecento». È la denuncia del sindaco di Lampedusa Salv ...

