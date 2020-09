L'America abbatte Colombo per fare posto a una trans (Di mercoledì 2 settembre 2020) Riccardo Pelliccetti Via la statua dell'eroe italiano per quella di Marsha P. Johnson: "Siamo in debito con lei" Dopo la furia iconoclasta, che ha visto demolire, decapitare e abbattere le statue di Cristoforo Colombo negli Stati Uniti, arrivano le petizioni per sostituire i monumenti del navigatore italiano che scoprì l'America nel 1492. Sull'onda delle proteste «black lives matter», negli ultimi due mesi abbiamo assistito agli sfregi di Baltimora, Chicago, Boston, Richmond e altre città degli Usa. Con una semplificazione insensata, lo sdegno per l'ingiusta morte di George Floyd a Minneapolis è stato trasformato nella damnatio memoriae di Colombo, considerato non colui che scoprendo l'America ha modificato il corso della storia dando inizio all'era moderna, ... Leggi su ilgiornale

Mark David è morto a causa di cinque colpi fatali inferti al collo da un alce. Era tornato a cercare l'animale dopo averlo ferito il giorno precedente. Inutili i tentativi di salvare l'uomo. L'alce è ...

Un grosso albero caduto su via Milano-angolo via Gorizia, il tetto di una palazzina di via Monte Bisbino scoperchiato e decine di alberi e rami caduti sui marciapiedi. Sono i danni causati a Baranzate ...

