Juventus, il fratello di Higuain sul futuro del Pipita: frecciate a tutti, dai bianconeri a De Laurentiis (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il fratello di Gonzalo Higuain, Nicola, ha parlato del futuro dell’attaccante bianconero ai microfoni di TuttoSport, non nascondendosi ma lanciando anche frecciate rivolte a più di qualcuno. “Gonzalo ha ancora un anno di contratto, ma la società e Pirlo hanno deciso unilateralmente di arrivare all’addio e quindi dobbiamo trovare una rescissione che rappresenti un buon accordo per tutti. Non siamo ancora entrati nei dettagli, ci siamo confrontati solo sull’aspetto tecnico. Pirlo e i dirigenti hanno deciso che non c’è posto per Gonzalo, ora cercheremo un’intesa. Sono convinto che non ci saranno grossi problemi perché abbiamo un rapporto fantastico con i dirigenti. Per l’addio penso che serviranno alcune settimane anche per ... Leggi su calcioweb.eu

