Industria, a luglio in aumento prezzi produzione ue (Di mercoledì 2 settembre 2020) A luglio 2020 i prezzi alla produzione dell’Industria sono aumentati rispetto al mese precedente dello 0,6% nell’area dell’euro e dello 0,4% nell’Unione Europea, secondo le stime di Eurostat. A giugno i prezzi erano aumentati dello 0,7% nell’area dell’euro e dello 0,8% nell’UE. A luglio, su base annua, c’è stato invece un calo del 3,3% nell’area dell’euro e del 3% nell’Unione Europea. sat/mrv/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

